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Халили: когда начал профессионально заниматься биатлоном, мама была не совсем довольна

Халили: когда начал профессионально заниматься биатлоном, мама была не совсем довольна
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал, в какой семье родился.

«Да, мама раньше преподавала французский язык. Я же знаю английский, но французский, к сожалению, не знаю. Хотя в первую очередь мне бы хотелось выучить немецкий, потому что он всё равно более популярен. А до французского не думаю, что в ближайшее время дойдёт.

Папа приехал в Россию из Афганистана в 1993 году учиться, там как раз были тяжёлые времена. Начал работать, познакомились с мамой.

Когда я начал более профессионально заниматься спортом, родители меня поддерживали во всех отношениях — прямо как могли. Я, конечно, за это им очень благодарен. Но когда я только начинал заниматься лыжами, мама была не совсем довольна. Думаю, для многих это становится какой-то преградой. Но со временем, когда появились какие-то результаты, когда она поняла, насколько я увлечён этим, мне больше никто не мешал», — сказал Халили на YouTube-канале «Народное телевидение Хибины».

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