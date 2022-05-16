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«Хвост продолжает вилять собакой». Губерниев объяснил уход Серохвостова от Каминского

«Хвост продолжает вилять собакой». Губерниев объяснил уход Серохвостова от Каминского
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о решении российских биатлонистов Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть тренировочную группу Юрия Каминского.

«Если у Халили не сложились отношения с тренером по стрельбе Максимовым, то Серохвостов поменял тренера по дружбе! С Халили! И СБР всё это устроило… Хвост продолжает вилять собакой…», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Спортсмены тренировались у Каминского в прошлом сезоне. К следующему Халили и Серохвостов будут готовиться в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.

Полные составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

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