«Хвост продолжает вилять собакой». Губерниев объяснил уход Серохвостова от Каминского

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о решении российских биатлонистов Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть тренировочную группу Юрия Каминского.

«Если у Халили не сложились отношения с тренером по стрельбе Максимовым, то Серохвостов поменял тренера по дружбе! С Халили! И СБР всё это устроило… Хвост продолжает вилять собакой…», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Спортсмены тренировались у Каминского в прошлом сезоне. К следующему Халили и Серохвостов будут готовиться в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.

Полные составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.