Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Яркие истории от российского биатлониста Серохвостова — про неудачную рекламу от Губерниева и стрельбу Латыпова на ОИ

«Я попросил Губерниева меня порекламировать, но потом об этом пожалел»
Ангелина Николаева
Яркие истории от российского Серохвостова
Комментарии
Яркие истории от Даниила Серохвостова: про кота с автографами, стрельбу Латыпова на Олимпиаде и китайского лыжника-героя.

Даниил Серохвостов – яркий дебютант сборной России по биатлону. И на трассе у него всё было неплохо, и за её пределами он благодаря своей открытости и юмору блистал. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Серохвостов рассказал сразу несколько классных историй: про белого кота с автографами, которого спасла Елена Вяльбе, про неудачную рекламу от Дмитрия Губерниева, а также про эмоции от стрельбы Латыпова в эстафете на Олимпиаде.

«За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную «За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную

«Оцениваю сезон на 6,5 из 10»

– Даниил, на первом этапе Кубка мира вы заменили Александра Поварницына, который прошёл отбор, но не смог поехать из-за изменившихся правил IBU. О чём подумали, когда внезапно поняли, что поедете на КМ?
– В этот момент вообще ничего не чувствовал. Я уже был настроен на то, что поеду на Кубок IBU, а потом мне сказали, что я еду на Кубок мира. Для меня это не стало какой-то неожиданной новостью, воспринял без какой-то паники и суеты. Я стремился туда и хотел туда попасть. Когда мне сказали, что я еду, я был рад, но сильных эмоций не было.

– Как оцените дебютный сезон на самом высоком уровне?
– На 6,5 из 10. Мне не удалось хорошо выступить в спринтах и пасьютах на этапах Кубка мира, и Олимпийские игры были сильно провальные.

– На Кубке СБР в Уфе вы с Латыповым красиво финишировали вместе. С кем ещё хотелось бы зарубиться на финише?
– Было бы круто, если бы финишировали я, Эдик Латыпов и Карим Халили. Мы бы проверили, кто из нас лучший финишёр. А так, ни с кем больше и неинтересно. Из иностранцев я бы хотел финишировать с Хофером, так как он меня разочек победил на финише и я бы хотел взять реванш.

– Удастся ли обойти белорусских биатлонистов на чемпионате России в Тюмени?
– Думаю, белорусы побегут уже не так сильно, как в Уфе, и их форма к Тюмени уже спадёт. Также в Тюмени немного другая трасса – тут больше подъёмов и функционально она тяжелее.

«Мы перепраздновали». Белорусские биатлонисты просто выносят россиян на Кубке СБР «Мы перепраздновали». Белорусские биатлонисты просто выносят россиян на Кубке СБР

«Понял, что сейчас лучше вообще рот не открывать»

– За какими видами спорта, помимо биатлона, вы следили на Олимпиаде?
– За сноубордистами, за фигуристами было интересно наблюдать, раньше никогда за фигурным катанием не следил. За лыжниками следил и чуть-чуть за горнолыжниками в дисциплине биг-эйр. Всё смотрели через планшет. У нас не было телевизоров, хотя я всю Олимпиаду просил, но нам так и не дали – китайцы сказали, что не положено.

– Кто для вас главный герой Олимпиады в Пекине?
– Это китайский лыжник-спринтер. Его дисквалифицировали, но я был шокирован, когда он просто выносил всех в своём забеге. Не думал, что китайский лыжник так может.

Российский тренер подготовил в Китае суперлыжника. Ван Цян чуть не устроил фурор на ОИ Российский тренер подготовил в Китае суперлыжника. Ван Цян чуть не устроил фурор на ОИ

Наблюдал за Виком Уайлдом, потому что он явно претендовал на медаль. Наблюдал за китайской спортсменкой Эйлин Гу, которая в биг-эйр на лыжах прыгает. Ей 18 лет, а она уже выиграла Олимпиаду!

– Как смотрели мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде?
– Первые три этапа находился на трассе, подгонял команду, стоял с запасными палками. Когда Максим Цветков уже добегал последний круг, я ушёл в разминочный городок и стоял с парнями. Когда Эдик прошёл первый рубеж на ноль, я уже хотел поздравить парней, но по их лицам понял, что мне сейчас лучше вообще рот не открывать, так как они все были очень напряжены. Когда смотрели последний рубеж и Эдик ушёл на штрафные круги, у меня просто комок в горле стоял, и были мысли о том, как такое вообще возможно? Было очень обидно за парней. Сложно передать словами, что там происходило.

Трагедия России в биатлоне. Латыпов растерял минуту отрыва и упустил золото Олимпиады Трагедия России в биатлоне. Латыпов растерял минуту отрыва и упустил золото Олимпиады

На стадионе был просто ужас. Никто ничего не говорил, только когда норвежец Кристиансен ушёл с рубежа, все норвежцы завыли. Я даже испугался, подумал, что на рубеже что-то произошло, но оказалось, что норвежец ушёл, а Эдик всё стрелял и стрелял. И у всей российской команды ещё большее напряжение повисло в воздухе.

«Елена Валерьевна Вяльбе нашла нашего кота»

– Во время Олимпиады вы выкладывали фото с картонным белым котом. Откуда он?
— Это один из символов ROC-team. Коты стояли у нас на этаже. Когда я туда приехал, они мне очень сильно понравились, и я подумал забрать одного, но не захотел делать это в середине Олимпиады. Но позже я забрал, так как они никому не были нужны. Решил на нём собрать автографы всех знаменитых биатлонистов и лыжников — ходил по столовой, в аэропорту и в итоге собрал у всей норвежской команды и у части французов.

Фото: Из личного архива Даниила Серохвостова

Он тяжело долетел до России. Коту очень нелегко дался этот большой девятичасовой перелёт, и после прилёта мы его потеряли. Но Елена Валерьевна Вяльбе нам очень сильно помогла – она нашла нашего кота. Он, кстати, летел первым классом.

Потом я отдал его Кариму, потому что он живёт в Московской области. Он его отвёз к себе на хранение, а я не мог взять его с собой в Ханты-Мансийск, потому что у меня и так было три сумки и лыжный чехол, и я бы физически не смог ещё и кота утащить. Поэтому сейчас кот находится у Карима дома. Карим сказал, что он лежит в теплоте и никто его не обижает.

«Фан-база Губерниева и моя фан-база — разные»

– Пресс-службы хоккейных команд учат своих спортсменов общаться с журналистами. Биатлонистов учат, как вести себя в медиапространстве?
– Помню, нас один раз, года два-три назад, собирали, и Сергей Аверьянов (глава пресс-службы СБР. – Прим. «Чемпионата») проводил собрание. Он рассказывал, как нам лучше говорить, что нельзя говорить. Спортсмены должны понимать, о чём можно говорить, о чём нельзя, и уже от этого отталкиваться.
Я как новичок в команде многого не знал и не понимал, но меня старшие партнёры по команде наставляли. Думаю, за сезон я подрос в раздаче интервью и уже не говорю всякую брехню.

Серохвостов ведёт (не)шуточный блог в «Телеграме». Жёстко смеётся над собой и партнёрами Серохвостов ведёт (не)шуточный блог в «Телеграме». Жёстко смеётся над собой и партнёрами

— Сколько подписчиков добавилось в вашем соцсетях в этом сезоне?
– Я начинал сезон на тысяче подписчиков, а сейчас около 37,5 тысячи. Очень много подписчиков добавлялось после побед.

В аэропорту после Олимпиады ко мне подошёл Дмитрий Губерниев, и я попросил себя прорекламировать, но потом пожалел, что это сделал. Пришло много людей, и они начали писать мне всякий бред. И я понял, что его фан-база и моя фан-база разные. Эти подписчики быстро начали от меня отписываться, и я был даже рад.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022