Тренер Нигматуллиной: не понимаю, почему сейчас нам разрешили самоподготовку

Ильшат Нигматуллин, тренер и муж российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной, высказался о предсезонной подготовке национальной команды.
«Я не понимаю: почему сейчас нам дали карт-бланш на самоподготовку, а в прошлом – нет? Результат нужно показывать вне зависимости от того, является сезон олимпийским или нет. Даже сейчас, когда международный сезон находится под вопросом, нужно всё равно готовиться – нельзя исключать, что с нас снимут отстранение.
Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала. Желание уйти на самоподготовку я озвучивал и в сентябре на тренерском совете, на котором по непонятным мне причинам Виктор Викторович Майгуров отсутствовал. В итоге всё дошло до ненужной писанины – докладных со стороны Михаила Викторовича Шашилова, который в одном из интервью рассказал, что сделал это с подачи Майгурова. К чему это было, я понять не могу, ведь можно было договориться во время того же тренерского совета, который имел особое значение в свете подготовки к Олимпиаде. Но его там не оказалось, хотя я готов был лично высказать своё отношение к происходящему», – приводит слова специалиста ТАСС.
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