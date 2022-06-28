«Хотят пораньше отправить меня в отставку?» Й. Бё раскритиковал Союз биатлонистов Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё раскритиковал Союз биатлонистов Норвегии. Титулованный спортсмен недоволен тем, что организация не стала бороться за право проведения чемпионата мира 2027 года.

Младший Бё планирует завершить карьеру после Олимпийских игр – 2026. Однако Йоханнес был готов остаться в биатлоне на год в случае проведения ЧМ на родине.

«Это стало финальной точкой. Может быть, федерация хочет пораньше отправить меня в отставку?» — цитирует Бё NRK.

За право проведения ЧМ-2027 по биатлону поборются Отепя (Эстония) и Контиолахти (Финляндия).

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь).