Отец Малиновского рассказал о подробностях поиска вертолёта, которым управлял его сын

Владимир Малиновский, отец многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров биатлониста Игоря Малиновского, рассказал, почему были отложены поиски вертолёта, которым управлял его сын.



«В обед облачность начала снижаться, и последняя связь была в 12:41. В 14:15 Игорь увидел просвет и ушёл туда, связи больше не было. Поиски не могли начаться, они поначалу их планировали.

Хотели поднять Ан-26. Я сказал своё слово, но командир Ан-26 заявил, что нет никакого смысла летать над облаками, завтра с утра погода улучшится и будут начаты поиски», — приводит слова Малиновского «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.