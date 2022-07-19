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Президент СБР предупредил биатлонистов о возможности исключения из сборной России

Президент СБР предупредил биатлонистов о возможности исключения из сборной России
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в зависимости от результатов в составе сборной России возможны изменения. По словам Майгурова, не исключено, что кого-то из биатлонистов придётся исключить из национальной команды.

«Изменения в составах групп возможны ближе к зиме, если кто-то из спортсменов будет проседать по результатам. Или наоборот: те спортсмены, которые сейчас не на подготовке и будут показывать хорошие результаты. Возможна та или иная ротация: включение или исключение из состава сборной России», — передаёт слова Виктора Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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