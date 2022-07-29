«Не вижу смысла с этим бороться». Тренер сборной России по биатлону – о смене гражданства

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими биатлонистами в период отстранения национальной команды от участия в крупных международных соревнованиях под эгидой IBU из-за ситуации на Украине.



«Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешёл. Мне в своё время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял. Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как её строить. Нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть. Я не вижу смысла бороться с этим», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» 29 июля в 10:00.