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Экс-лыжница Наталья Шевченко не выступит на Кубке Содружества

Экс-лыжница Наталья Шевченко не выступит на Кубке Содружества
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Россиянка Наталья Шевченко (Мекрюкова), выступавшая в лыжных гонках и ставшая призёром молодёжного чемпионата мира в спринте, не примет участия в Кубке Содружества по биатлону, хотя внесена в стартовый протокол спринтерской гонки под 37-м номером. Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону — 2022, который пройдёт в Сочи (Россия), стартует сегодня, 25 августа.

Такое решение принял старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, в группе которого тренируется Шевченко.

Напомним, по окончании зимнего сезона-2021/2022 спортсменка вышла замуж за бывшего биатлониста, тренера Алексея Шевченко, помощника Михаила Шашилова. Через несколько дней после свадьбы Наталья объявила о переходе в биатлон.

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