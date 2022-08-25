«Пересёк финишную линию и подвернул ногу». Бабиков рассказал о травме, полученной на сборе

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о травме, полученной на одном из тренировочных сборов во время тестового бега на 3 км. Сегодня, 25 августа, спортсмен одержал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Последний раз я подвернул ногу, когда бежал тестовую гонку на 3000 метров на стадионе. Пробежал за 8.44 — это хорошее время для нас, биатлонистов. Пересёк финишную линию, делал отсечку на часах и подвернул ногу. От перенапряжения чуть раньше дал слабину.



То, что это произошло на тренировочном сборе, помогает сразу реконструировать нагрузку и уделить больше времени своим слабым сторонам. Выбил ногу — сосредоточился на руках. Но с нами работают грамотные специалисты, поэтому удалось быстро восстановиться. Сейчас не ощущаю ничего, скорее, даже лёгкость в ногах», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 10 км. Мужчины.



1. Антон Бабиков (Россия) – 23.44,4 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) + 28,9 (0+0)

3. Алексей Вагин (Россия) + 1.12,6 (1+0)

4. Антон Смольский (Беларусь) + 1.13,6 (2+0)

5. Карим Халили (Россия) + 1.24,2 (2+1)