«Такие ошибки случаются у всех». Бабиков — о падении Мухамедзянова на Кубке Содружества

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал падение Ильназа Мухамедзянова на этапе Кубка Содружества в Сочи, который проходит с 25 по 28 августа. Несмотря на полученные повреждения, спортсмен занял в спринтерской гонке 12-е место.

«Трасса в Сочи не сильно тяжёлая. Группа с Ильназом только приехала сюда с Семинского перевала, и он, наверное, слишком быстро включился в борьбу в соревновательном темпе. Возможно, мало походил, чтобы проанализировать повороты. Такие ошибки случаются у всех, бывает. Многое зависит и от того, какие роллеры попадутся. Они немного отличаются по ощущениям, и мы порой их меняем», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 10 км. Мужчины.



1. Антон Бабиков (Россия) – 23.44,4 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) + 28,9 (0+0)

3. Алексей Вагин (Россия) + 1.12,6 (1+0)

4. Антон Смольский (Беларусь) + 1.13,6 (2+0)

5. Карим Халили (Россия) + 1.24,2 (2+1)