Алимбекова рассказала, о чём Смольский попросил её перед стартом
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, о чём её перед стартом попросил серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский. Спортсменка одержала победу в спринтерской гонке на сочинском этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, допустив два промаха.
«Зная мою скорость, Антон меня попросил не лететь на первом круге. Конечно, для меня это что-то новое, потому что я всегда начинаю быстро. Я себя чувствовала не так, как обычно, но это важный и нужный для меня опыт, показывающий, что и так гонки я умею бегать. В итоге всё получилось: разложилась так, как Антон попросил. Но было тяжеловато», − передает слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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