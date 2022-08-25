Алимбекова рассказала, о чём Смольский попросил её перед стартом

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, о чём её перед стартом попросил серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский. Спортсменка одержала победу в спринтерской гонке на сочинском этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, допустив два промаха.

«Зная мою скорость, Антон меня попросил не лететь на первом круге. Конечно, для меня это что-то новое, потому что я всегда начинаю быстро. Я себя чувствовала не так, как обычно, но это важный и нужный для меня опыт, показывающий, что и так гонки я умею бегать. В итоге всё получилось: разложилась так, как Антон попросил. Но было тяжеловато», − передает слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.