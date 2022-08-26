«Речь идёт о хороших суммах». Майгуров — о призовых на российских турнирах по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о призовых, которые будут выплачиваться спортсменам в условиях отстранения от международных стартов.
«Точные данные по призовым за Кубок России будут после утверждения бюджета СБР и решения правления. Как только это будет сделано, мы объявим информацию. Но речь идёт о хороших суммах. Кстати, наши турниры – и чемпионат России, и Кубок России – будут открытыми, так что спортсмены из Беларуси, например, в случае попадания в число спортсменов, получающих призовые, будут получать их точно так же.
А вот по Кубку Содружества я могу назвать цифры. Призовой фонд – 40 млн рублей. Бонусы будут получать по шесть лучших спортсменов по итогам каждой гонки. За летние гонки чуть меньше, за зимние – чуть больше, как и на всех международных стартах.
По итогам общего зачёта будет предусмотрено отдельное награждение. Сейчас этот вопрос на стадии финального утверждения с нашими белорусскими коллегами. Мы планируем награждать победителей Хрустальными глобусами, как на Кубке мира. Помимо финансовых бонусов», — сказал Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате».
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