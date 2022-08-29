Украине оставили старую квоту на КМ по биатлону, несмотря на потерю мест в Кубке наций

Украина сохранит квоты на выступление спортсменов в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2022/2023, несмотря на то что команда пропустила несколько этапов в конце сезона-2021/2022 и потеряла места в зачёте Кубка наций. Об этом сообщил директор IBU по спорту и мероприятиям Даниэль Бём.

«На очередном заседании исполнительного комитета IBU было принято решение о том, что украинская федерация сохранит такую же квоту на сезон-2022/2023, которую имела в прошлом году. Или будет иметь квоту, полученную согласно рейтингу к моменту прекращения своего участия в соревнованиях IBU, если таковая заработанная квота будет выше, чем в прошлом сезоне. То есть для Кубка мира семь зарегистрированных на этапе и пять — для участия в гонках для мужской и женской команд», — цитирует Бёма пресс-служба Федерации биатлона Украины.

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