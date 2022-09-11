Тириль Экхофф: биатлон — довольно глупый вид спорта. Но он доставляет мне удовольствие

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась ожиданиями от возвращения в стан сборной Норвегии после того, как провела лето отдельно от команды.
Ранее норвежка призналась, что страдала от бессонницы и была на грани завершения карьеры.
«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде на сборе в Оберхофе. Я слегка завидовала другим девушкам, пока сидела дома, но это было логично.
Как после сложного лета я отношусь к спорту? Хороший вопрос. Думаю, у нас всё в порядке. Моё тело помнит, как мне было хорошо. Что касается гонок, то мне необходимо немного поработать, но, думаю, я на правильном пути. Я правда ценю то, что занимаюсь биатлоном.
Биатлон – довольно глупый вид спорта. Вы просто катаетесь на лыжах и стреляете по чёрным мишеням. Но знаете что? Это доставляет мне огромное удовольствие», — приводит слова Экхофф TV2.
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