Швед Олле Далин переизбран на пост президента Международного союза биатлонистов

Действующий президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин был переизбран на новый срок на выборах президента организации, которые прошли в Зальцбурге (Австрия). Там находится штаб-квартира IBU.
Пресс-служба организации отмечает, что решение исполкома переизбрать Далина было единогласным. 68-летний швед занимает данный пост с 2018 года. С 2014 по 2018 год он занимал пост вице-президента организации.
Ранее конгресс IBU продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований согласно результатам голосования: за — 39 голосов, против — два голоса, воздержались — пять голосов. Также было принято предложение исполкома о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную поддержку целей и принципов организации.
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