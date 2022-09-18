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Филип Андерсен выиграл спринт на летнем чемпионате Норвегии, Йоханнес Бё стал шестым

Филип Андерсен выиграл спринт на летнем чемпионате Норвегии, Йоханнес Бё стал шестым
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В Дрангедале прошли спринтерские гонки в рамках летнего чемпионата Норвегии – 2022 по биатлону. Победителями гонок стали 23-летний Филип Фьельд Андерсен и 27-летняя Каролин Кноттен.

Летний биатлон. Чемпионат Норвегии – 2022. Спринт, мужчины. 10 км

1. Филип Фьельд Андерсен – 21.44,7 (2 промаха)
2. Йоханнес Дале + 3,4 (1)
3. Стурла Холм Легрейд + 28,6 (3) …
6. Йоханнес Бё + 57,7 (3) …
8. Ветле Шоста Кристиансен + 1.01,8 (3).

Спринт, женщины. 7,5 км.

1. Каролин Кноттен – 21.45,1 (1 промах)
2. Марит Исхоль Скоган + 17,3 (0)
3. Осне Скреде + 47,3 (3) …
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд + 1.08,0 (3) …
10. Ида Льен + 1.39,5 (2).

Отметим, что по разным причинам отказались от участия в соревнованиях Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Марте Рёйселанд и Сиверт Гутторм Баккен.

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