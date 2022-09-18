Алимбекова не смогла сдержать слёз во время исполнения гимна Беларуси на Кубке Содружества

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова не смогла сдержать слёз во время исполнения гимна Беларуси на награждении в рамках второго этапа Кубка Содружества.
Соревнования завершились в Раубичах (Беларусь). Алимбекова стала победительницей масс-старта.
Кубок Содружества по летнему биатлону. Второй этап. Раубичи, Беларусь
Масс-старт, 10 км. Женщины
1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 31.03,6 (1 промах).
2. Наталья Гербулова (Россия) отставание +7,8 (2).
3. Елизавета Каплина (Россия) +20,7 (2).
4. Лариса Куклина (Россия) +35,7 (1).
5. Екатерина Носкова (Россия) +48,6 (4).
6. Виктория Сливко (Россия) +1.12,9 (1).
Ранее 26-летняя Алимбекова заявила, что у неё нет «сильного желания» вернуться на международные соревнования.
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