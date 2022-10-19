Динара Алимбекова: включаюсь в зимний сезон — найду себе мотивацию и буду соревноваться

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о грядущем старте зимнего сезона.
«До сегодняшнего дня у меня были немножко другие заботы. Сейчас включусь в зимний сезон, всё узнаю, найду себе мотивацию и буду соревноваться. Каждая гонка важна — будь это Кубок России или Кубок Содружества. Конечно, финансовая составляющая тоже немаловажна, но, когда выходишь на гонку, наверное, немного не об этом мысли», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».
Ранее стало известно, что Алимбекова стала владелицей салона красоты в Минске.
26-летняя Алимбекова занимает пятую строчку в общем зачёте Кубка Содружества, который призван стать альтернативой международным соревнованиям для россиян и белорусов.
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