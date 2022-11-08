Йоханнес Бё перед победой в Бейтостолене был на самоизоляции из-за коронавируса

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё жил отдельно от национальной команды на тренировочном сборе в Бейтостолене.
Титулованный спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, однако сегодня, 8 ноября, младшему Бё пришли отрицательные результаты, и он смог принять участие в тестовой спринтерской гонке, которую уверенно выиграл, несмотря на два промаха.
«Мне было очень скучно, пока другие там развлекались. Я больше не могу оставаться один, даже если оказывается, что время карантина в номере приводит меня в форму», — приводит слова Бё TV2.
Примечательно, что перед триумфально прошедшими для Йоханнеса Олимпийскими играми – 2022 в Пекине (Китай) он также был вынужден уйти на карантин из-за положительного теста на коронавирус.
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