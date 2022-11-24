Максим Цветков прокомментировал своё выступление в спринте на первом этапе Кубка России

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал пробег в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.
«В моём случае на ход сегодняшней гонки больше повилял не холод, а моя готовность, она сейчас не самая идеальная. Я много пропускал в межсезонье, октябрь вообще вылетел из-за болезни. Наверное, больше сказалось самочувствие, а не погода. К такой холодной погоде уже привык, и сегодня было потеплее, чем вчера. Да, приходится теплее одеваться, может, где-то неудобнее на рубеже, но в целом всё более-менее нормально.
Был ли вариант не бежать сегодня гонку из-за холода? Однозначно был настроен выходить сегодня на гонку. Я планировал на первых двух этапах, здесь и в Увате, бежать по одной гонке, и это связано именно с тем, что я пропустил значительную часть подготовки. Сейчас сам понимаю, что форма не та, поэтому, скорее всего, побегу здесь только одну гонку, а дальше уже посмотрим по самочувствию. У меня не было ещё ни одной совместной тренировки с ребятами, я делал совсем базовую работу. Мне не было смысла бежать контрольную тренировку, потому что я знал, что ребята подводятся к стартам, а мне ещё нужно сделать много другой работы, чтобы чувствовать себя более-менее.
Настроение отличное, бежим (улыбается). Слава богу, соревнования проводятся, потому что вчера было ощущение, что их отменят, но вышли наконец-то на гонку. Надеюсь, от старта к старту будем прибавлять», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Максим Цветков пришёл к финишу 40-м.
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