Лариса Куклина: у нас нет другого выбора, кроме как привыкать к этим морозам

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о погоде в Ханты‑Мансийске, где проходит первый этап Кубка России по биатлону.
«У нас нет другого выбора, кроме как привыкать к этим морозам, потому что они будут и далее на всех этапах Кубка России. Надо как-то приспосабливаться. Да, сейчас много одежды надеваем, неудобно, но мы должны привыкнуть к этому.
Стартов очень ждала, соскучилась. Пока что я нахожусь в загруженном состоянии в силу того, что до сих пор поддерживаю гипертрофию, работаю на силу, чтобы не потерять мышечную массу, свой вес. Сезон в этом году очень долгий, гонок много, решили пойти таким путём. Рельеф трассы тут рабочий, тяжёлый, но мне нравится. Нацелена на все гонки первого этапа, с радостью ждала этот сезон. У меня большое желание бегать. Не могу сказать, что этот сезон восстановительный для меня. Мы продолжаем работать, искать что-то новое, экспериментировать в подготовке. Здесь, на Кубке России, каждый спортсмен может проработать свои минусы, то, что боялся сделать на Кубке мира. Это намного проще. Но что касается меня, то мы решили сидеть на силовой и мощностной работе и посмотреть, как это повлияет на последующие старты.
Не смотрю чемпионат мира по футболу. Мне не до этого. Я разговариваю по телефону с ребёнком, мужем, рисую, но не смотрю футбол», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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