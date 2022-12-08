Биатлонист Латыпов — о ЧМ-2022: здорово было бы увидеть Аргентину и Португалию в финале

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что следит за чемпионатом мира по футболу в Катаре.

«Слежу ли за чемпионатом мира по футболу? В основном смотрю обзоры. Просто слежу за красивым футболом. Когда много забивают, это здорово. Как отношусь к последним выходкам Роналду? Нейтрально. Это его право, так себя вести. В любом случае мы много чего не знаем, почему именно он так себя ведёт в том или ином моменте.

Португалия или Аргентина? Здорово бы на них в финале посмотреть», – сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

На чемпионате мира завершилась стадия 1/8 финала. В 1/4 финала сыграют такие сборные, как Бразилия, Хорватия, Португалия, Марокко, Аргентина, Англия, Франция, Нидерланды.