Тренер женской сборной России: Халили тактически очень силён. Его успехи — вопрос времени

Старший тренер женской сборной России Артём Истомин оценил форму Карима Халили, с которым он также работает.
«Вы сами знаете, что Карим каждый год стартует небыстро. Ему нужно время, чтобы вработаться, потому что был проделан большой объём работы в летней подготовке и в период вкатывания. Это большая аэробная работа, которая будет его притормаживать в начале сезона. Что касается спринтерских качеств, они действительно у него есть.
Я уже не раз повторял, что Карим тактически очень сильный спортсмен в контактных гонках. Он один из тех, кто может бегать четвёртый этап за счёт сильной работы на последнем рубеже и тактически грамотного прохождения всей дистанции. Сейчас физические кондиции не позволяют ему отыгрывать много и выстраивать длинные финиши, но это лишь вопрос времени», — цитирует Истомина Metaratings.
- 12 декабря 2022
-
10:32
-
10:12
- 11 декабря 2022
-
23:28
-
23:07
-
22:41
-
22:23
-
18:49
-
17:34
-
16:50
-
14:46
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
12:56
-
11:36
-
11:28
-
11:23
-
11:21
-
11:12
-
09:45
- 10 декабря 2022
-
20:42
-
19:57
-
18:58
-
18:46
-
16:59
-
16:11
-
15:54
-
15:17
-
14:01
-
13:18
-
12:33
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:34