Тренер женской сборной России: Халили тактически очень силён. Его успехи — вопрос времени

Старший тренер женской сборной России Артём Истомин оценил форму Карима Халили, с которым он также работает.

«Вы сами знаете, что Карим каждый год стартует небыстро. Ему нужно время, чтобы вработаться, потому что был проделан большой объём работы в летней подготовке и в период вкатывания. Это большая аэробная работа, которая будет его притормаживать в начале сезона. Что касается спринтерских качеств, они действительно у него есть.

Я уже не раз повторял, что Карим тактически очень сильный спортсмен в контактных гонках. Он один из тех, кто может бегать четвёртый этап за счёт сильной работы на последнем рубеже и тактически грамотного прохождения всей дистанции. Сейчас физические кондиции не позволяют ему отыгрывать много и выстраивать длинные финиши, но это лишь вопрос времени», — цитирует Истомина Metaratings.