Томшин: весёлая и интересная гонка, хотелось бы видеть суперспринт на Кубке России

Бронзовый призёр суперспринта Кубка Содружества Василий Томшин оценил своё выступление в гонке.
«Суперспринт – всегда весёлая и интересная гонка, особенно если удаётся держаться в головке претендентов на медаль, и сегодняшняя гонка очередное подтверждение вышесказанному. Было очень весело, интересно, динамично, очень быстро всё менялось. Состояние сегодня, к сожалению, не позволяло мне бороться с лидерами на трассе, но рад, что сумел выиграть борьбу за третье место.
Квалификация не особо сказалась, я же не все силы на ней оставил, но более-менее проехал. Понятно, что на максимум не работал, опасений не попасть в топ-30 не было. Ехал с мыслью о том, что надо настраиваться на финал и там показывать всё, на что способен. Я очень люблю суперспринт, зрителям, думаю, тоже нравится эта дисциплина. Хотелось бы видеть её и на этапах Кубка России. На последней прямой зрители очень круто поддерживали, а в целом они не сильно отвлекали», — передаёт слова Томшина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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