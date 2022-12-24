Каплина: если бы позвали на Кубок мира, смогла бы конкурировать там при чистой стрельбе

Бронзовый призёр суперспринта Кубка Содружества Елизавета Каплина поделилась мыслями о своём выступлении.
«Не совсем довольна стрельбой, конечно. Это было просто ужасно: два на лёжке и два на стойке – непозволительно! Пыталась отыгрывать на трассе, что у меня получалось, но… За гонку поставлю себе тройку. С белорусами бегаем с самого начала сезона, но конкуренцию нам только Динара создаёт. Сегодня вот Лена Кручинкина. Хорошо, что они вообще бегают с нами – так интереснее. Их не так много, но они быстры. Погода не мешает, это лучше, чем минус 25, как было в Увате. После первой стрельбы была 14-й или 15-й, а на вторую лёжку пришла уже седьмой.
А потом я начала торопиться, так как Наташа Гербулова начала задавать темп. На такой быстротечной гонке надо было отыгрывать на стрельбе, но у меня не получилось. Если бы сейчас позвали на Кубок мира, я была бы готова конкурировать и там при условии чистой стрельбы. В планах же пока есть задача выиграть Кубок России, но для этого в каждой гонке нужно выступать хорошо. Пока неплохо получается, но Вика Сливко выступает лучше. Буду догонять», — передаёт слова Каплиной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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