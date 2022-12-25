Майгуров — о Рязани: спортсмены говорили, что впервые с пандемии были полные трибуны

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об организации Кубка Содружества в Рязани.

«Есть ли у Рязани шансы оказаться в биатлонном календаре на постоянной основе? Уровень организации высокий. Оргкомитет не стал изобретать велосипед, а пригласил команду профессионалов, которая знает, как работать с трассой, как работать со зрителями, которых пришло очень много. Возможно, сказывается близость к Москве и транспортная доступность, болельщики получили возможность посмотреть на лучших спортсменов России и Беларуси.

Что касается будущего, будем рассматривать Рязань в качестве места проведения. Мы пока не знаем, какой у нас будет календарь в следующем сезоне. Ведь при международном календаре это одна история, при внутреннем – совсем другая.

Многие спортсмены говорили, что чуть ли не впервые с момента начала пандемии бежали при полных трибунах. И это очень важно для спортсменов – слышать такую поддержку. Бегать с пустыми трибунами не так интересно. Здорово, что поклонники биатлона пришли на соревнования», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.