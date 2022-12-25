Майгуров: IBU не закрывается от контактов, сами звонят, спрашивают о соревнованиях

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об общении с Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Есть ли коммуникация с IBU по следующему сезону? Есть стабильная коммуникация на уровне телефонных звонков раз в квартал, обсуждаем нейтральные вопросы. Не всё от них зависит, IBU ориентируется на МОК, как и другие международные федерации. Международный союз биатлонистов не закрывается от контактов, сами звонят и спрашивают, как у нас соревнования проходят, какие виды оружия используем, пользуемся ли лазерными винтовками», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).