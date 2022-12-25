Майгуров рассказал о соперничестве российских и белорусских биатлонистов

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мыслями о конкуренции между российскими и белорусскими спортсменами. На прошедшем суперспринте на Кубке Содружества представители Беларуси взяли золотую и серебряную награды.
«Конкуренция с белорусами подстёгивает наших? Конечно. Белорусские спортсмены делают всё, чтобы россияне не расслаблялись и не думали, что они самые сильные.
Хорошо, что появляются новые имена? Безусловно. Чем больше разных спортсменов будет заезжать в топ-6 или в топ-10, тем лучше. Этим биатлон и прекрасен, что невозможно спрогнозировать победителя», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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