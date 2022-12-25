Белорус Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества, Бабиков идёт вторым
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Белорусский биатлонист Антон Смольский после большого масс-старта продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества. На его счету 858 баллов. Вторым идёт россиянин Антон Бабиков — 821. На третьей строчке расположился Эдуард Латыпов (777). Роман Ерёмин, ставший победителем масс-старта, поднялся на восьмую позицию и теперь делит это место с представителем Беларуси Степаном Даниловым.
Биатлон. Общий зачёт. Кубок Содружества. Мужчины
- Антон Смольский (Беларусь) — 858 баллов.
- Антон Бабиков (Россия) — 821.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 777.
- Карим Халили (Россия) — 750.
- Кирилл Бажин (Россия) — 746.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 681.
- Александр Поварницын (Россия) — 631.
- Роман Ерёмин (Россия), Степан Данилов (Беларусь) — 610.
- Максим Воробей (Беларусь) — 608.
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