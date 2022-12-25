Белорус Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества, Бабиков идёт вторым

Белорусский биатлонист Антон Смольский после большого масс-старта продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества. На его счету 858 баллов. Вторым идёт россиянин Антон Бабиков — 821. На третьей строчке расположился Эдуард Латыпов (777). Роман Ерёмин, ставший победителем масс-старта, поднялся на восьмую позицию и теперь делит это место с представителем Беларуси Степаном Даниловым.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок Содружества. Мужчины