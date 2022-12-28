Кристиансен и Тандреволд выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки»

В Гельзенкирхене (Германия) прошёл масс-старт в рамках традиционного биатлонного выставочного мероприятия «Рождественская гонка».
Биатлон. «Рождественская гонка». Масс-старт
1. Ветле Шоста Кристиансен/Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 33.46,7 (3 промаха)
2. Фабьен Клод/Жулия Симон (Франция) – отставание 25,4 секунды (5).
3. Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия) + 25,9 (4).
4. Феликс Ляйтнер/Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 49,4 (6).
5. Филипп Наврат/Ванесса Фойгт (Германия) + 58,5 (6).
6. Йоша Буркхальтер/Лена Хекки (Швейцария) + 1.10,8 (6).
7. Бенедикт Долль/Денизе Херманн-Вик (Германия) + 1.19,9 (9).
8. Теро Сеппяля/Мари Эдер (Финляндия) + 1.40,8 (9).
9. Антон Дудченко/Юлия Джима (Украина) + 1.42,3 (7).
10. Томмазо Джакомель/Доротея Вирер (Италия) + 1.42,6 (11).
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