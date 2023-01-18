Расписание четвёртого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

С 19 по 22 января в Раубичах пройдёт четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
19 января
11:00 — Мужчины. Спринт, 10 км
14:00 — Женщины. Спринт, 7,5 км
21 января
11:00 — Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
14:00 — Женщины. Гонка преследования, 10 км
22 января
11:00 — Мужчины. Большой масс-старт, 15 км
14:00 — Женщины. Большой масс-старт, 12,5 км
В расписании указано московское время.
Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.
Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.
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