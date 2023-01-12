Вайцеховская: все нынешние спортивные руководители выросли в условиях мирного времени

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своих социальных сетях прокомментировала высказывание трёхкратного чемпиона мира по биатлону и новоиспечённого вице-президента Союза биатлонистов России по спорту Павла Ростовцева.
«Биатлон. Рыбинск. Пока Дима Губерниев ведёт очередную одностороннюю войну (нет, не с Вяльбе), цитата, которая наиболее сильно меня зацепила в разговоре с Павлом Ростовцевым:
«…Слабые времена рождают сильных людей. А вот сильные люди формируют сильное и в какой-то степени лёгкое время. То самое, которое рождает слабых последователей, не слишком готовых к каким бы то ни было трудностям».
В своё время я писала нечто похожее. Что все нынешние российские спортивные руководители выросли в условиях мирного времени. И, когда страна попала, условно говоря, в осаду, оказались совершенно неспособны вести «военные» действия. Поэтому и стали проигрывать по всем направлениям — пытались договариваться с теми, кто вообще не собирался этого делать изначально.
Понятно, что всё это философия, но тем не менее…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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