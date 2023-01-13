Нугманов — о назначении Ростовцева: сначала нужно понять, на какой пост он назначен

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов считает, что с назначением Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России ещё не всё однозначно.

«Прежде чем дать оценку этому назначению, нужно понять, на какой пост назначен Павел Ростовцев и в какую организацию. 9 января были сообщения, что у биатлонистов появился главный тренер, 11 января уже получаем информацию, что Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера. Какие у него обязанности и во сколько это обойдётся СБР, мы пока не знаем. Должность главного тренера спортивной сборной России по виду спорта и вице-президент СБР по спорту с функционалом главного тренера – это разные понятия», — сказал Нугманов в интервью «Татар-информ».