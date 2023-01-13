Нугманов — о назначении Ростовцева: сначала нужно понять, на какой пост он назначен

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов считает, что с назначением Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России ещё не всё однозначно.
«Прежде чем дать оценку этому назначению, нужно понять, на какой пост назначен Павел Ростовцев и в какую организацию. 9 января были сообщения, что у биатлонистов появился главный тренер, 11 января уже получаем информацию, что Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера. Какие у него обязанности и во сколько это обойдётся СБР, мы пока не знаем. Должность главного тренера спортивной сборной России по виду спорта и вице-президент СБР по спорту с функционалом главного тренера – это разные понятия», — сказал Нугманов в интервью «Татар-информ».
- 13 января 2023
-
12:52
-
12:41
-
12:31
-
12:15
-
11:36
-
11:22
- 12 января 2023
-
19:49
-
18:07
-
17:57
-
17:30
-
14:46
-
13:53
-
12:26
-
12:01
-
11:54
-
10:03
-
00:16
- 11 января 2023
-
23:44
-
22:37
-
22:32
-
21:33
-
20:04
-
19:47
-
19:11
-
17:52
-
15:57
-
15:26
-
13:03
-
11:00
-
10:00
-
00:45
-
00:37
- 10 января 2023
-
23:51
-
22:28
-
21:33