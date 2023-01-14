Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). 15,3 секунды норвежкам уступили немки, занявшие второе место. Третьими с отставанием в 33,5 секунды финишировали итальянки.

В составе норвежской национальной команды выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Эстафета, 4х6 км



1. Норвегия – 1:08.17,3 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов)

2. Германия — отставание 15,3 секунды (0+10)

3. Италия — 33,5 (0+4)

4. Швейцария — 36,3 (0+10)

5. Чехия — 57,6 (0+7)

6. Франция — 1:20,1 (2+9)