Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). 15,3 секунды норвежкам уступили немки, занявшие второе место. Третьими с отставанием в 33,5 секунды финишировали итальянки.
В составе норвежской национальной команды выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Норвегия – 1:08.17,3 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов)
2. Германия — отставание 15,3 секунды (0+10)
3. Италия — 33,5 (0+4)
4. Швейцария — 36,3 (0+10)
5. Чехия — 57,6 (0+7)
6. Франция — 1:20,1 (2+9)
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