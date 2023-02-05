Йоханнес Бё: нет заранее присуждённых побед. Все бегают с чистого листа

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о настрое на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).

«Я фаворит? Нет заранее присуждённых побед. Все бегают с чистого листа на чемпионате мира. Думаю, многие спортсмены начали смотреть в сторону чемпионата мира уже в начале января. Со своей стороны, я был сосредоточен на подготовке к каждому следующему этапу Кубка мира. Но долгого перерыва не было, и это говорит в мою пользу. Всякое может случиться, и я ничего не принимаю как должное.



Кто мои главные конкуренты? Все норвежцы на самом деле. Я также думаю, что Эмильен Жаклен показал хороший темп в Антерсельве, и Мартин Понсилуома с двумя призовыми местами. Если они стреляют без промахов, они борются. Так что да, победить будет сложно.

Я должен постараться, чтобы выиграть одну золотую медаль или несколько. Но если вы выиграли 10-11 гонок, как я в этом году, то действительно будет большим разочарованием остаться без золота на чемпионате мира», — приводит слова Бё TV2.