Уле-Эйнар Бьорндален спрогнозировал результаты всех гонок на чемпионате мира — 2023

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поделился подробным прогнозом на чемпионат мира – 2023, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 18 февраля.
Смешанная эстафета:
1. Норвегия
2. Франция
3. Швеция.
Женский спринт:
1. Денизе Херрман-Вик (Германия)
2. Эльвира Эберг (Швеция)
3. Лиза Виттоцци (Италия).
Мужской спринт:
1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
Женская гонка преследования:
1. Жулия Симон (Франция)
2. Марте Рёйселанд (Норвегия)
3. Доротея Вирер (Италия).
Мужская гонка преследования:
1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)
3. Эмильен Жаклен (Франция).
Мужская индивидуальная гонка:
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
2. Бенедикт Долль (Германия)
3. Кентен Фийон Майе (Франция).
Женская индивидуальная гонка:
1. Доротея Вирер (Италия)
2. Денизе Херрман-Вик (Германия)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
Сингл-микст:
1. Франция
2. Норвегия
3. Швейцария.
Мужская эстафета:
1. Норвегия
2. Франция
3. Германия.
Женская эстафета:
1. Швеция
2. Франция
3. Норвегия.
Женский масс-старт:
1. Марте Рёйселанд (Норвегия)
2. Эльвира Эберг (Швеция)
3. Маркета Давидова (Чехия).
Мужской масс-старт:
1. Йоханнес Дале (Норвегия)
2. Йоханнес Бё (Норвегия)
3. Кентен Фийон Майе (Франция).
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