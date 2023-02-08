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Уле-Эйнар Бьорндален спрогнозировал результаты всех гонок на чемпионате мира — 2023

Уле-Эйнар Бьорндален спрогнозировал результаты всех гонок на чемпионате мира — 2023
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поделился подробным прогнозом на чемпионат мира – 2023, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 18 февраля.

Смешанная эстафета:

1. Норвегия
2. Франция
3. Швеция.

Женский спринт:

1. Денизе Херрман-Вик (Германия)
2. Эльвира Эберг (Швеция)
3. Лиза Виттоцци (Италия).

Мужской спринт:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

Женская гонка преследования:

1. Жулия Симон (Франция)
2. Марте Рёйселанд (Норвегия)
3. Доротея Вирер (Италия).

Мужская гонка преследования:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)
3. Эмильен Жаклен (Франция).

Мужская индивидуальная гонка:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
2. Бенедикт Долль (Германия)
3. Кентен Фийон Майе (Франция).

Женская индивидуальная гонка:

1. Доротея Вирер (Италия)
2. Денизе Херрман-Вик (Германия)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

Сингл-микст:

1. Франция
2. Норвегия
3. Швейцария.

Мужская эстафета:

1. Норвегия
2. Франция
3. Германия.

Женская эстафета:

1. Швеция
2. Франция
3. Норвегия.

Женский масс-старт:

1. Марте Рёйселанд (Норвегия)
2. Эльвира Эберг (Швеция)
3. Маркета Давидова (Чехия).

Мужской масс-старт:

1. Йоханнес Дале (Норвегия)
2. Йоханнес Бё (Норвегия)
3. Кентен Фийон Майе (Франция).

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