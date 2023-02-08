Уле-Эйнар Бьорндален спрогнозировал результаты всех гонок на чемпионате мира — 2023

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поделился подробным прогнозом на чемпионат мира – 2023, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 18 февраля.

Смешанная эстафета:

1. Норвегия

2. Франция

3. Швеция.

Женский спринт:

1. Денизе Херрман-Вик (Германия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Лиза Виттоцци (Италия).

Мужской спринт:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция)

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

Женская гонка преследования:

1. Жулия Симон (Франция)

2. Марте Рёйселанд (Норвегия)

3. Доротея Вирер (Италия).

Мужская гонка преследования:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция).

Мужская индивидуальная гонка:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

2. Бенедикт Долль (Германия)

3. Кентен Фийон Майе (Франция).

Женская индивидуальная гонка:

1. Доротея Вирер (Италия)

2. Денизе Херрман-Вик (Германия)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

Сингл-микст:

1. Франция

2. Норвегия

3. Швейцария.

Мужская эстафета:

1. Норвегия

2. Франция

3. Германия.

Женская эстафета:

1. Швеция

2. Франция

3. Норвегия.

Женский масс-старт:

1. Марте Рёйселанд (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Маркета Давидова (Чехия).

Мужской масс-старт:

1. Йоханнес Дале (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Кентен Фийон Майе (Франция).