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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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17:30 Мск
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Жулия Симон установила историческое достижение в пасьюте на ЧМ по биатлону

Жулия Симон установила историческое достижение в пасьюте на ЧМ по биатлону
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Французская биатлонистка Жулия Симон установила рекорд на чемпионате мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).

Спортсменка стартовала в гонке преследования с 10-го места и, совершив один промах, сумела завоевать золотую медаль. Таким образом, Симон стала первой биатлонисткой, которая смогла победить в гонке преследования с такой далёкой позиции с момента включения пасьютов в программу чемпионатов мира (с 1997 года).

Напомним, второе место заняла немецкая спортсменка Денизе Херрман, допустившая четыре промаха и отставшая от лидера на 27 секунд. Третьей стала норвежка Марте Рёйселанд. Сегодня, 12 февраля, пройдёт мужская гонка преследования на ЧМ в Оберхофе. Начало гонки — в 17:30 мск.

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