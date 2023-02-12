Жулия Симон установила историческое достижение в пасьюте на ЧМ по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон установила рекорд на чемпионате мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).



Спортсменка стартовала в гонке преследования с 10-го места и, совершив один промах, сумела завоевать золотую медаль. Таким образом, Симон стала первой биатлонисткой, которая смогла победить в гонке преследования с такой далёкой позиции с момента включения пасьютов в программу чемпионатов мира (с 1997 года).



Напомним, второе место заняла немецкая спортсменка Денизе Херрман, допустившая четыре промаха и отставшая от лидера на 27 секунд. Третьей стала норвежка Марте Рёйселанд. Сегодня, 12 февраля, пройдёт мужская гонка преследования на ЧМ в Оберхофе. Начало гонки — в 17:30 мск.