Самуэльссон о Бё: я просто невероятно впечатлён тем, что он сделал

Шведский биатлонист и олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон прокомментировал историческое выступление норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия).

«Я всю зиму говорил, что Йоханнес фантастический, но я не думал, что он возьмёт четыре золотые медали на этом чемпионате мира. Может быть сегодня был тот день, когда я не думал, что он победит, но он победил, и я просто невероятно впечатлен тем, что он сделал. Ясно, что я начинаю думать о том, что делать этим летом и как подойти к осени» — приводит слова шведа Aftonbladet.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Эта золотая медаль стала для него 28-й в рамках чемпионатов мира.