Елисеев: в пасьюте работал до конца, поскольку получил психологический втык от жены

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на шестом этапе Кубка России в Чайковском. Спортсмен не допустил промахов и занял четвёртое место в этой гонке.



«Перед этим этапом я консультировался с Александром Ивановичем Куделиным. Да, я не стрелял. Не брал в руки винтовку после Рыбинска. Ну как бы опыт есть, я знаю, как мне надо подходить к рубежу.



Естественно, шанс дотянуться до первой тройки был. Пока что я не в тех кондициях. Но я работал до конца, поскольку получил психологический втык от жены, которая сказала, что нужно дорабатывать каждую гонку до конца. Я работаю над собой, чтобы впоследствии иметь возможность бороться на финише», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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