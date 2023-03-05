Йоханнес Бё упрочил лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё сохраняет лидерство в зачёте гонок преследования Кубка мира — 2022/2023 после победы в данном виде на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 510 баллов.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 365.

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 248.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 228.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 220.

6. Фабьен Клод (Франция) – 207.

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) 203.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 196.

9. Роман Рес (Германия) – 186.

10. Бенедикт Долль (Германия) – 186.