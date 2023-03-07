Васильев: суды с так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал слова врача сборной Норвегии по лыжным гонкам, который заявил, что в команде до 70% спортсменов принимают лекарства от астмы.

«Многочисленные судебные разбирательства со всеми так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут, потому что такому положению вещей противоречит сама природа. Не может больной человек обыгрывать здорового, такое возможно только в том случае, если он сфабриковал диагноз и принимает запрещённые препараты, прикрываясь справкой.

И возмущённых, помимо россиян, будет всё больше и больше. Я уверен, что обязательно вскроется, на каких препаратах они все бегали, так что пусть готовятся выбрасывать на помойку завоёванные медали», – приводит слова Васильева ТАСС.