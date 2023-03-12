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Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Тюмени
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсмен допустил три промаха и прошёл дистанцию за 36.26,3. Вторым стал российский биатлонист Роман Ерёмин, отставший от лидера на 11,3 секунды. Тройку замкнул белорусский спортсмен Никита Лобастов.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 36.26,3 (3 промаха).
2. Роман Ерёмин (Россия) — отставание 11,3 секунды (2).
3. Никита Лобастов (Беларусь) +17,4 (1).

Биатлон. Кубок Содружества-2022/23. Этап 6, Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
12 марта 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
36:26.3
2
Роман Ерёмин
Россия
+11.3
3
Никита Лобастов
Беларусь
+17.4

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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