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Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсмен допустил три промаха и прошёл дистанцию за 36.26,3. Вторым стал российский биатлонист Роман Ерёмин, отставший от лидера на 11,3 секунды. Тройку замкнул белорусский спортсмен Никита Лобастов.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 36.26,3 (3 промаха).

2. Роман Ерёмин (Россия) — отставание 11,3 секунды (2).

3. Никита Лобастов (Беларусь) +17,4 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.