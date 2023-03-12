Ерёмин: раз мне удалось приблизиться к Латыпову, значит, я в хорошей форме

Российский биатлонист Роман Ерёмин прокомментировал второе место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Можно ли сказать, что сегодняшняя гонка — компенсация за прошлую неудачу? Ну да, компенсация вчерашней неудачи, потому что в прошлый раз я всё равно сделал всё, что от меня требовалось. Конец сезона уже сказывается, не то чтобы физически организм устаёт, просто тяжело себя морально заставлять выходить на эту трёхдневку. Это немного утомляет.

Чтобы бороться с Латыповым, конкретно мне нужно «на ноль» стрелять. Не знаю, как бежал Эдик, может, он игрался, но раз мне удалось к нему приблизиться, значит, я в хорошей форме. Я этому рад. Когда уходил на последний круг, не было такого, чтобы думал догнать Эдуарда. Хотелось просто обеспечить себе максимальный отрыв, а там уже будь что будет. Эдик достаточно сильный лыжник, у него было большое преимущество. Тут каждый сам за себя.

Медали только в масс-стартах? Многие мне говорят, что масс-старт — моя гонка, но я не хочу специализироваться на какой-то конкретной дисциплине. Мне хочется медали в разных гонках, но раз масс-старт получается — хорошо. Ожидал ли, что не будет свободных мест на трибунах в выходные? Да. Тюмень — в принципе биатлонный город. Стоило ожидать, что будет много болельщиков. Классная атмосфера, спасибо стадиону», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.