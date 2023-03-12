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Антонен Гигонна сошёл с дистанции мужского масс-старта из-за проблем с винтовкой

Чемпион мира 2021 года в сингл-миксте французский биатлонист Антонен Гигонна сошёл с дистанции мужского масс-старта на 15 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция), сославшись на проблемы с винтовкой.

Спортсмен упал, подъезжая ко второму огневому рубежу, после чего допустил четыре промаха.

Мужской масс-старт на 15 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция) завершился победой олимпийского чемпиона 2022 года норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Второе место занял соотечественник победителя Йоханнес Дале. Замкнул тройку призёров французский биатлонист Эрик Перро.

Напомним, все российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).