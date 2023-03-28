Наталия Шевченко: я просто бежала свою гонку отдельно от всех

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала своё выступление в гонке преследования.

«Хотелось, конечно, четыре ноля, но чуть-чуть не получилось, но зато есть к чему стремиться. Гонкой очень довольна, шла спокойно, было большое преимущество, поэтому на рубеже спокойно работала, но, конечно, на последнем рубеже чуть-чуть не получилось. С ветром работалось спокойно, никаких поправок и выносов не делала, просто целилась в центр, как обычно, и всё.

У меня уже была гонка, где я сделала один промах на четырёх рубежах, поэтому надо будет посмотреть потом по выстрелам, мне показывали только первую лёжку, было два габарита, сама там надёргала, наверно. Но сегодня мне везло на лёжке, габариты закрывались, поэтому не всё так гладко и идеально, есть к чему стремиться.

За ночь выпал свежий снег, это очень повлияло на скольжение, очень тугое было, лыжи вообще подсасывали, можно так сказать. Но у нас всё равно сервис справился на 100%, сделали всё, что могли на сегодняшний день, поэтому им большое спасибо. Я бежала не на максимум, знала, что у меня большое преимущество, поэтому спокойно доезжала.

Возможно, мне одной спокойнее работать, но масс-старты я тоже нормально бегала. Сегодня никуда не рвала, не форсировала, просто бежала свою гонку отдельно от всех», – передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам гонки преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко завоевала золотую медаль, серебро — у Екатерины Носковой, бронзовым призёром стала Виктория Сливко.