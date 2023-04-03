«А где Большунов-то?» Серохвостов рассказал, как смотрел марафон на лыжном ЧР

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился, как смотрел лыжный марафон на чемпионате России.

«Когда смотрел скиатлон на чемпионате России, я ни за кого не болел, но мне казалось, что выиграет Устюгов. Смотрел во время гонки на Большунова, и, видимо, из-за болезни, у него движения были не такими, как в его лучшей форме, то есть он не слишком был готов к этому чемпионату, как мне кажется. Так что я думал, что Устюгов выиграет, но он упал, и всё-таки не смог догнать Большунова.

Смотрел финиш марафона, как Устюгов первым заехал, потом Червоткин, и думаю: «А где Большунов-то?» (улыбается). Потом Большунов финишировал. В итоге я пересмотрел хайлайты гонки и увидел, что Устюгов оторвался от них сразу, и всё. Думаю, что они его отпустили, потому что думали, что догонят, но в итоге не догнали», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.