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Биатлонист сборной России Серохвостов назвал три своих отрицательных качества

Биатлонист сборной России Серохвостов назвал три своих отрицательных качества
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о трёх собственных отрицательных качествах.

«Думаю, первое – это несобранность на тренировках. То есть на соревнованиях я очень сильно сконцентрирован, хочется хорошо сделать то, что я умею, проделать работу, а итогом будет медаль или не медаль. А на тренировках я очень расслабленный и несобранный. В жизни это качество тоже мешает. Мне иногда тяжело сконцентрироваться на какой-то задаче и что-то сделать, пока не наступят дедлайны.

Ещё одно отрицательное качество – возможно, я иногда слишком злой. До начала работы с психологом я был слишком эмоциональный, мог ломать и кидать палки, лыжи, винтовку. И сейчас в некоторых моментах я бываю злым, но не показываю это. Хотя если меня довести, я могу сильно разозлиться.

Третье – это, наверное, какая-то зависимость. Если мне что-то одно понравится, я буду делать, пока не устану. Допустим, компьютерные игры. В прошлом году, когда я слёг из-за ковида, я играл в Xbox без остановки 14 дней, пока лежал.

Иногда, конечно, эта зависимость и в плюс идёт. Допустим, мне пару лет назад начали нравиться велики, хотя раньше я их ненавидел. Я начал на них много кататься, и сейчас хочу, чтобы наступил май, тёплая погода, и я поеду на шоссейнике, на маунтинбайке», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

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