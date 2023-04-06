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Латыпов — лучший биатлонист России по итогам сезона-2022/2023, Серохвостов — второй

Латыпов — лучший биатлонист России по итогам сезона-2022/2023, Серохвостов — второй
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Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов стал победителем рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023. Второе место занял Даниил Серохвостов. Третье – Карим Халили.

Отметим, что в общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причём не менее трёх должно быть с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины. Сезон-2022/2023
1. Эдуард Латыпов – 1162 очка.
2. Даниил Серохвостов – 999.
3. Карим Халили – 970.
4. Александр Поварницын – 922.
5. Никита Поршнев – 890.
6. Василий Томшин – 865.
7. Антон Бабиков – 845.
8. Роман Ерёмин – 767.
9. Кирилл Бажин – 746.
10. Пётр Пащенко – 746.

Ранее в Увате на чемпионате России — 2023 прошла заключительная личная мужская гонка сезона — марафон на 40 км. Карим Халили занял в нём второе место, Латыпов и Серохвостов не выступали.

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