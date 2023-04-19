В Шведской спортивной конфедерации отреагировали на обвинения в адрес экс-главы IBU

Председатель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон, возглавлявший Шведскую федерацию биатлона с 2001 по 2011 год, высказался об обвинениях в адрес экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

«Я поднимал этот вопрос несколько раз. Первыми признаками были служебные автомобили и другие вещи. Я воспринимал многое из этого как неаккуратность в той или иной степени. Призовые спортсменам выплачивались наличными. Тогда на стадион кто-то из организаторов мог прийти с сумкой, полной денег. Ошибок с суммами не было, но мы, шведская сторона, старались убедить IBU в необходимости использования банковской системы, чтобы деньги можно было отследить. Однако мы столкнулись с отказом Бессеберга от перехода на обычные банковские переводы. Возникает вопрос: почему так важно было носить с собой эти сумки с деньгами? Это всё выглядело не очень чисто.

Почему Бессебергом так долго не занимались? Сложно запустить расследование, пока не можешь доказать, что есть что-то, способное заинтересовать полицию. Аудит указывал на некоторые сомнительные вещи, но на годовом собрании этот вопрос не всплывал», — приводит слова Эрикссона VG.